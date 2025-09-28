https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044859252.html

В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 28.09.2025

В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T07:32:00+03:00

2025-09-28T07:32:00+03:00

2025-09-28T07:32:00+03:00

псков

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901972952_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fb9491e068fcd5bb68d3626fa3e176f8.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044848594.html

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псков, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)