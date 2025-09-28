https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044859252.html
В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
