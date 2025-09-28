https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044852771.html
В Жуковском ввели временные ограничения на полеты
2025-09-28T05:20:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, Ярославля и в Жуковском, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Иваново (Южный); Псков; Жуковский; Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
