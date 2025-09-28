https://ria.ru/20250928/ogranichenija-2044862217.html
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения в работе самарского аэропорта "Курумоч" были введены в 2.45 мск."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов.
