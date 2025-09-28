https://ria.ru/20250928/obstrel-2044903258.html

ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области

ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2025

ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области

Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T13:21:00+03:00

2025-09-28T13:21:00+03:00

2025-09-28T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995131569_344:539:1093:960_1920x0_80_0_0_243eeabdfd6af1e03e08e97064feba5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник ведет массированный артиллерийский огонь по Васильевке. В городе слышны взрывы", - сказал Рогов. По его словам, степень разрушений в городе уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, россия