ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области
Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:21:00+03:00
2025-09-28T13:21:00+03:00
2025-09-28T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник ведет массированный артиллерийский огонь по Васильевке. В городе слышны взрывы", - сказал Рогов. По его словам, степень разрушений в городе уточняется.
запорожская область
россия
