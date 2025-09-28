Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 28.09.2025
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области
Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.09.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник ведет массированный артиллерийский огонь по Васильевке. В городе слышны взрывы", - сказал Рогов. По его словам, степень разрушений в городе уточняется.
запорожская область, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия
ВСУ ведут массированный обстрел Запорожской области

ВСУ начали массированный артиллерийский обстрел Васильевки Запорожской области

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел города Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Противник ведет массированный артиллерийский огонь по Васильевке. В городе слышны взрывы", - сказал Рогов.
По его словам, степень разрушений в городе уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговРоссия
 
 
