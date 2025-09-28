https://ria.ru/20250928/obstrel-2044902898.html

ВСУ начали массированный обстрел в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского округов Запорожской области, зафиксировано не менее семи взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор призвал автомобилистов воздержаться от поездок в округа, так как опасность повторных ударов сохраняется.

