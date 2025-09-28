https://ria.ru/20250928/obstrel-2044902898.html
ВСУ начали массированный обстрел в Запорожской области
ВСУ начали массированный обстрел в Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВСУ начали массированный обстрел в Запорожской области
Украинские войска предприняли массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского округов Запорожской области, зафиксировано не менее семи взрывов,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:17:00+03:00
2025-09-28T13:17:00+03:00
2025-09-28T13:24:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского округов Запорожской области, зафиксировано не менее семи взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Губернатор призвал автомобилистов воздержаться от поездок в округа, так как опасность повторных ударов сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ начали массированный обстрел в Запорожской области
ВСУ начали массированный обстрел двух округов Запорожской области