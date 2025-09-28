https://ria.ru/20250928/ob-2044895741.html

В Томской области надувная лодка столкнулась с баржей

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Надувная лодка поздно вечером в субботу на реке Обь в Томской области столкнулась с баржей, три человека оказались в воде, один из них погиб, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ. "По предварительным, данным накануне около 23.00 (19.00 мск) на реке Обь в девяти километрах от города Колпашево произошло столкновение надувной моторной лодки с баржей. Три человека, переправлявшиеся через реку на маломерном судне, оказались в воде и были спасены экипажем теплохода, проводившего караван барж", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что в результате резкого ухудшения состояния здоровья 64-летний водитель моторной лодки потерял сознание и скончался. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, в свою очередь уточняет, что водитель лодки из ПВХ двигался поперек судового хода и не заметил плав состав с пятью баржами. "Пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением, допустил опрокидывание лодки", - говорится в сообщении. Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

