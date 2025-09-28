https://ria.ru/20250928/novyy--2044846653.html

Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

Новогодние каникулы в 2026 году можно продлить, если правильно оформить отпуск, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новогодние каникулы в 2026 году можно продлить, если правильно оформить отпуск, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.Согласно утвержденному премьером Михаилом Мишустиным постановлению о праздничных и выходных днях в 2026 году, отдых на новогодние праздники в совокупности продлится 12 дней."Но если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней", — советует Муравьев.Увеличить продолжительность отдыха можно и в феврале (отпуск 24-27). В общей сложности отдыхать получится 9 дней с 21 февраля по 1 марта. В марте можно взять 4 дня с 10 по 13. В июне и ноябре для девятидневного отдыха тоже можно взять по четыре дня к праздникам.С точки зрения денег выгоднее всего брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В будущем году это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, заключил Муравьев.

