Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Новогодние каникулы в 2026 году можно продлить, если правильно оформить отпуск, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Согласно утвержденному премьером Михаилом Мишустиным постановлению о праздничных и выходных днях в 2026 году, отдых на новогодние праздники в совокупности продлится 12 дней.
"Но если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней", — советует Муравьев.
Увеличить продолжительность отдыха можно и в феврале (отпуск 24-27). В общей сложности отдыхать получится 9 дней с 21 февраля по 1 марта. В марте можно взять 4 дня с 10 по 13. В июне и ноябре для девятидневного отдыха тоже можно взять по четыре дня к праздникам.
С точки зрения денег выгоднее всего брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В будущем году это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, заключил Муравьев.
