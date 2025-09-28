Рейтинг@Mail.ru
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/neft-2044914357.html
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов - РИА Новости, 28.09.2025
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов
Премьер Словакии заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:25:00+03:00
2025-09-28T14:25:00+03:00
в мире
россия
словакия
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg
БРАТИСЛАВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер Словакии заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. “Предлагаю (Венгрии - ред.) сотрудничество прежде всего в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ. Согласно международному праву, это независимая страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе”, - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю 130-летия со дня строительства моста, соединяющего венгерский город Эстергом и словацкий город Штурово, трансляция велась на официальной странице правительства Словакии в социальной сети Facebook* в воскресенье. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”. Премьер-министр Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250925/gaz-2044275533.html
россия
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_128:0:2749:1966_1920x0_80_0_0_35b26900d7eb31f32f6559e5c7084466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин
Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов

Фицо: никто не должен указывать Словакии и Венгрии, откуда брать нефть и газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер Словакии заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно.
“Предлагаю (Венгрии - ред.) сотрудничество прежде всего в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ. Согласно международному праву, это независимая страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе”, - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю 130-летия со дня строительства моста, соединяющего венгерский город Эстергом и словацкий город Штурово, трансляция велась на официальной странице правительства Словакии в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.
Премьер-министр Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Фицо заявил, что не чувствует давления США по поставкам российских ресурсов
25 сентября, 13:23
 
В миреРоссияСловакияВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала