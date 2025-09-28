https://ria.ru/20250928/neft-2044914357.html

Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов

Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов - РИА Новости, 28.09.2025

Фицо призвал Венгрию сотрудничать в вопросах поставок энергоресурсов

Премьер Словакии заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны...

в мире

россия

словакия

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

владимир путин

БРАТИСЛАВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер Словакии заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. “Предлагаю (Венгрии - ред.) сотрудничество прежде всего в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ. Согласно международному праву, это независимая страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе”, - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю 130-летия со дня строительства моста, соединяющего венгерский город Эстергом и словацкий город Штурово, трансляция велась на официальной странице правительства Словакии в социальной сети Facebook* в воскресенье. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”. Премьер-министр Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

словакия

венгрия

Новости

в мире, россия, словакия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин