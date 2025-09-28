https://ria.ru/20250928/nds-2044874869.html

Эксперт дала рекомендации бизнесу по работе с НДС

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бизнес на фоне предлагаемых Минфином РФ изменений НДС должен уже сейчас начинать готовиться к работе с этим налогом: провести детальный анализ финансовой модели компании и всех расходов, обсудить с поставщиками их готовность работать с НДС в новом году и подготовить бухгалтера - 55% имеют опыт работы с этим налогом, таким мнением с РИА Новости поделилась глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Минфин России предложил с 2026 года пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Помимо этого, Минфин предложил снизить до 10 миллионов с 60 миллионов рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на "упрощенке" должен платить НДС. "Самый главный совет для бизнеса в текущей ситуации - это внимательно отнестись к анализу своей финансовой модели. Речь идет о том, чтобы уже сейчас провести детальный анализ всех расходов, понять, какие из них содержат "входящий" НДС, и трезво оценить реальную рентабельность компании. Крайне важно проактивно обсудить с ключевыми поставщиками их готовность работать с НДС в новом году и сразу определиться с применяемой ставкой - стандартной с вычетами или льготной с оборота", - сказала Мемрук. Параллельно стоит изучить, попадает ли вид деятельности компании под освобождение от уплаты НДС, добавляет эксперт. "И если в штате нет постоянного бухгалтера, то разумным первым шагом будет начать готовить данные для будущей консультации - собранная заранее информация значительно повысит ее эффективность", - подчеркивает она. Спрос на бухгалтерские услуги действительно вырастет, но ситуация на рынке специалистов неоднозначная, отметила при этом эксперт. "Данные опроса Союза, в котором приняли участие более 2000 бухгалтеров, показывают следующую картину: 55% бухгалтеров имеют практический опыт работы с НДС (из них 39% - уверенные специалисты со стажем более 5 лет), 12% знакомы с темой на уровне теории или имеют минимальную практику, 26% никогда не работали с НДС", - рассказала Мемрук. "Таким образом, несмотря на то, что базовый пул компетенций на рынке существует, около 40% бухгалтеров оказываются в зоне риска и могут быть не готовы к сложным практическим кейсам, которые неизбежно возникнут у бизнеса. При этом даже опытные специалисты отмечают нехватку практики в сложных областях (ВЭД, производство), а многие открыто говорят о необходимости срочного обучения", - указала Мемрук.

