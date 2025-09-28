Рейтинг@Mail.ru
В НАТО сделали новое заявление о конфликте на Украине
21:36 28.09.2025 (обновлено: 21:55 28.09.2025)
В НАТО сделали новое заявление о конфликте на Украине
В НАТО сделали новое заявление о конфликте на Украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
марк рютте
нато
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, запись его речи опубликована на YouTube-канале NATO News."В определенный момент любой конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами. Я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами", — заявил Рютте.Генсек альянса подчеркнул, что на данный момент членство Украины в НАТО маловероятно из-за позиции других членов организации, но пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности."Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", — добавил Рютте.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.Российский лидер также неоднократно подчеркивал, что одной из причин кризиса стали постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет собой прямую угрозу безопасности России.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, запись его речи опубликована на YouTube-канале NATO News.
"В определенный момент любой конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами. Я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами", — заявил Рютте.
Генсек альянса подчеркнул, что на данный момент членство Украины в НАТО маловероятно из-за позиции других членов организации, но пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности.
"Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", — добавил Рютте.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
Российский лидер также неоднократно подчеркивал, что одной из причин кризиса стали постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет собой прямую угрозу безопасности России.
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинМарк РюттеНАТО
 
 
