Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля

экономика

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Для того, чтобы начать откладывать деньги, важно определить цель накопления и разработать последовательную тактику, рассказал агентству Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Так, если речь идет о том, чтобы отложить небольшую сумму на несколько месяцев, можно использовать банковский депозит. Для долгосрочных сбережений поможет программа долгосрочных сбережений (ПДС) либо инвестсчета, а также корпоративные пенсионные программы."В процессе формирования накоплений помогают и современные технологии. Цифровые сервисы банков и НПФ позволяют настроить автоплатежи и переложить на систему заботу о регулярных взносах. Даже незначительные, но регулярные начисления способны привести к весомым результатам", — отмечает он.Чтобы избегать ненужных трат, важно правильно поставить себе цель. Тем, кто знает, на что копит, легче отказаться от сиюминутных покупок, заключил Беляков.

экономика