Рейтинг@Mail.ru
Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/nakopleniya-2044845274.html
Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля
Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля - РИА Новости, 28.09.2025
Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля
Для того, чтобы начать откладывать деньги, важно определить цель накопления и разработать последовательную тактику, рассказал агентству Прайм" президент... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T02:17:00+03:00
2025-09-28T02:17:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148039/72/1480397249_0:0:4557:2563_1920x0_80_0_0_f2599ca98aa57d019add41887c901b81.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Для того, чтобы начать откладывать деньги, важно определить цель накопления и разработать последовательную тактику, рассказал агентству Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Так, если речь идет о том, чтобы отложить небольшую сумму на несколько месяцев, можно использовать банковский депозит. Для долгосрочных сбережений поможет программа долгосрочных сбережений (ПДС) либо инвестсчета, а также корпоративные пенсионные программы.&quot;В процессе формирования накоплений помогают и современные технологии. Цифровые сервисы банков и НПФ позволяют настроить автоплатежи и переложить на систему заботу о регулярных взносах. Даже незначительные, но регулярные начисления способны привести к весомым результатам&quot;, — отмечает он.Чтобы избегать ненужных трат, важно правильно поставить себе цель. Тем, кто знает, на что копит, легче отказаться от сиюминутных покупок, заключил Беляков.
https://ria.ru/20250823/sberezheniya-2037101846.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148039/72/1480397249_0:22:3857:2915_1920x0_80_0_0_1d85072227a23a291999b97345056687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля

Глава НАПФ Беляков: для накопления денег нужно отказаться от сиюминутных покупок

© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Fotolia / tuk69tuk
Сбережения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Для того, чтобы начать откладывать деньги, важно определить цель накопления и разработать последовательную тактику, рассказал агентству Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Так, если речь идет о том, чтобы отложить небольшую сумму на несколько месяцев, можно использовать банковский депозит. Для долгосрочных сбережений поможет программа долгосрочных сбережений (ПДС) либо инвестсчета, а также корпоративные пенсионные программы.
«

"В процессе формирования накоплений помогают и современные технологии. Цифровые сервисы банков и НПФ позволяют настроить автоплатежи и переложить на систему заботу о регулярных взносах. Даже незначительные, но регулярные начисления способны привести к весомым результатам", — отмечает он.

Чтобы избегать ненужных трат, важно правильно поставить себе цель. Тем, кто знает, на что копит, легче отказаться от сиюминутных покупок, заключил Беляков.
Рубли - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях
23 августа, 02:15
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала