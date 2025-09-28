https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044907992.html

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона

2025-09-28T13:50:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Скончался мужчина, пострадавший утром при детонации украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал он в своем канале на платформе Max. Губернатор также отметил, что в селе Репяховка Краснояружского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

