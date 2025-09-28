Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044907992.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона - РИА Новости, 28.09.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона
Скончался мужчина, пострадавший утром при детонации украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:50:00+03:00
2025-09-28T13:50:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043447022_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_f4472a4d146a8e1c8d42713862b4afcc.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Скончался мужчина, пострадавший утром при детонации украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал он в своем канале на платформе Max. Губернатор также отметил, что в селе Репяховка Краснояружского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043447022_75:0:691:462_1920x0_80_0_0_f5ae65e8c207dbac14e4b9e69d4f5058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации FPV-дрона

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия атаки беспилотника
Последствия атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия атаки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Скончался мужчина, пострадавший утром при детонации украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал он в своем канале на платформе Max.
Губернатор также отметил, что в селе Репяховка Краснояружского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала