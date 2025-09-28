https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044907992.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона - РИА Новости, 28.09.2025
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона
Скончался мужчина, пострадавший утром при детонации украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщает... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:50:00+03:00
2025-09-28T13:50:00+03:00
2025-09-28T13:50:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043447022_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_f4472a4d146a8e1c8d42713862b4afcc.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Скончался мужчина, пострадавший утром при детонации украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось", - написал он в своем канале на платформе Max. Губернатор также отметил, что в селе Репяховка Краснояружского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043447022_75:0:691:462_1920x0_80_0_0_f5ae65e8c207dbac14e4b9e69d4f5058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации дрона
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший утром при детонации FPV-дрона