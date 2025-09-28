https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044896708.html

В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка

Житель Калининградской области пытался убить ножом 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба...

2025-09-28T12:35:00+03:00

КАЛИНИНГРАД, 28 сен — РИА Новости. Житель Калининградской области пытался убить ножом 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По предварительным данным, вечером 27 сентября 2025 года, в Мамоново, подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, за его жизнь борются врачи. "Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (часть 3 статья 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). В совершении указанного преступления подозревается 60-летний житель Багратионовского района", - говорится в сообщении в Telegram- канале областного СУ СК. Уточняется, что фигурант оперативно задержан оперативниками отделения уголовного розыска МО МВД России "Багратионовский". Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, детально выясняются все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого и производству с его участием всех необходимых следственных действий.

2025

