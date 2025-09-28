Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/muzhchina-2044896708.html
В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка
В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка - РИА Новости, 28.09.2025
В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка
Житель Калининградской области пытался убить ножом 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:35:00+03:00
2025-09-28T12:35:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 сен — РИА Новости. Житель Калининградской области пытался убить ножом 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По предварительным данным, вечером 27 сентября 2025 года, в Мамоново, подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, за его жизнь борются врачи. "Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (часть 3 статья 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). В совершении указанного преступления подозревается 60-летний житель Багратионовского района", - говорится в сообщении в Telegram- канале областного СУ СК. Уточняется, что фигурант оперативно задержан оперативниками отделения уголовного розыска МО МВД России "Багратионовский". Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, детально выясняются все обстоятельства совершенного преступления. В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого и производству с его участием всех необходимых следственных действий.
https://ria.ru/20250928/surrogat-2044889403.html
https://ria.ru/20250928/burjatija-2044862357.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининградской области мужчина пытался зарезать ребенка

В Калининградской области мужчина пытался зарезать восьмилетнего сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 28 сен — РИА Новости. Житель Калининградской области пытался убить ножом 8-летнего ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По предварительным данным, вечером 27 сентября 2025 года, в Мамоново, подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, за его жизнь борются врачи.
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Ленинградской области задержали 14 человек по делам об отравлении спиртом
Вчера, 11:48
"Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (часть 3 статья 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). В совершении указанного преступления подозревается 60-летний житель Багратионовского района", - говорится в сообщении в Telegram- канале областного СУ СК.
Уточняется, что фигурант оперативно задержан оперативниками отделения уголовного розыска МО МВД России "Багратионовский".
Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, детально выясняются все обстоятельства совершенного преступления.
В ближайшее время следователи приступят к допросу подозреваемого и производству с его участием всех необходимых следственных действий.
Водитель рейсового автомобиля совершил съезд в кювет в Бурятии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Бурятии перевернулся автобус с 13 пассажирами
Вчера, 08:28
 
ПроисшествияКалининградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)TelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала