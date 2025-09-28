https://ria.ru/20250928/moskva-2044947810.html

Молдавская диаспора водит хороводы на избирательных участках в Москве

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Представители молдавской диаспоры в России, которые собрались голосовать на выборах в парламент Молдавии на двух участках в Москве - единственных на всю РФ, согреваются в пасмурную погоду, устраивая хороводы под национальные песни, передает корреспондент РИА Новости. Граждане Молдавии у здания посольства кружат хороводы под национальные и эстрадные песни, такие как "Буна сяра", "Ын грэдина луй Ион", "Приетения". Как рассказала РИА Новости гражданка Молдавии, пришедшая проголосовать, хоровод - это национальный танец. "Держась за руки, двигаясь в унисон, мы показываем, как мы едины", - сказала она. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим президент Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

