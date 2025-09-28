В административном здании на востоке Москвы произошел пожар

Рейтинг@Mail.ru
15:58 28.09.2025
2025-09-28T15:58:00+03:00
2025-09-28T15:58:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы, частично обрушилась кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 9 Мая, дом 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в административном трехэтажном здании, произошло частичное обрушение кровли", - рассказали в пресс-службе. В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 50 человек и 16 единиц техники. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании находятся бани.
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы, частично обрушилась кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 9 Мая, дом 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в административном трехэтажном здании, произошло частичное обрушение кровли", - рассказали в пресс-службе.
В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 50 человек и 16 единиц техники.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании находятся бани.
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
