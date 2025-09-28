https://ria.ru/20250928/moskva-2044939753.html
В административном здании на востоке Москвы произошел пожар
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы, частично обрушилась кровля, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 9 Мая, дом 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в административном трехэтажном здании, произошло частичное обрушение кровли", - рассказали в пресс-службе. В МЧС уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы порядка 50 человек и 16 единиц техники. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании находятся бани.
