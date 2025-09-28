https://ria.ru/20250928/moskva-2044877815.html
При пожаре в приюте на севере Москвы погибли 13 собак
При пожаре в приюте на севере Москвы погибли 13 собак
При пожаре в приюте на севере Москвы погибли 13 собак
Тринадцать собак погибли ночью при пожаре в приюте для животных на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Тринадцать собак погибли ночью при пожаре в приюте для животных на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Ночью на ул. Зорге в приюте для животных произошел пожар. Обнаружено 13 погибших собак", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
При пожаре в приюте на севере Москвы погибли 13 собак
В Москве при пожаре в приюте для животных погибли 13 собак
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Тринадцать собак погибли ночью при пожаре в приюте для животных на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
"Ночью на ул. Зорге в приюте для животных произошел пожар. Обнаружено 13 погибших собак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.