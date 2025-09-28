https://ria.ru/20250928/moskva-2044864559.html

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит старое бабье лето

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Старое бабье лето" ждет москвичей на предстоящей неделе, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На следующей неделе москвичей ждет старое бабье лето. Уже в понедельник инициатива перейдет к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Ночью посвежеет до плюс 2 - плюс 5, днем - плюс 9 - плюс 12 градусов. До конца недели обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в ночные и предутренние часы вторника, среды и четверга столбики минимальных термометров будут колебаться около нулевой отметки с высокой вероятностью слабых заморозков, а после полудня воздух прогреется до плюс 8 - плюс 13 градусов. "В конце недели, за счет натекания облачности, в сумерках обойдется без инея на траве и минимальные термометры покажут плюс 1 - плюс 6, а в середине дня температура воздуха повысится до плюс 9 - плюс 14 градусов", - заключил Тишковец.

