Более 67 тысяч заявок выполнили специалисты АО "Мосгаз" за год в Москве

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 67 тысяч заявок выполнили специалисты АО "Мосгаз" за год в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В августе этого года специалисты АО "Мосгаз" выполнили 8176 заявок, а за год их число составило более 67 тысяч. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что сервисная служба по ремонту внутридомового газового оборудования была организована в 2011 году. Сегодня там трудятся почти 200 квалифицированных мастеров, которые оперативно реагируют на заявки жителей. Также координацией обращений занимаются 30 диспетчеров. Подчеркивается, что специалисты работают круглый год, включая выходные и праздничные дни. Среди самых востребованных услуг — ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки.

