Оппозиция собрала митинг у ЦИК в Кишиневе

2025-09-28T23:43:00+03:00
2025-09-28T23:43:00+03:00
2025-09-29T00:03:00+03:00
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе."Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции", — заявил бывший президент Молдавии и один из лидеров блока Игорь Додон.Он добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе и потребовать честного подсчета голосов. На митинге также присутствовал экс-премьер Василий Тарлев.Ранее вечером пикет у здания МИД провели активисты политического блока "Победа". Акция проходила мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Майи Санду.Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
