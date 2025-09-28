Рейтинг@Mail.ru
23:43 28.09.2025 (обновлено: 00:03 29.09.2025)
Оппозиция собрала митинг у ЦИК в Кишиневе
Оппозиция собрала митинг у ЦИК в Кишиневе
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе.&quot;Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции&quot;, — заявил бывший президент Молдавии и один из лидеров блока Игорь Додон.Он добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе и потребовать честного подсчета голосов. На митинге также присутствовал экс-премьер Василий Тарлев.Ранее вечером пикет у здания МИД провели активисты политического блока "Победа". Акция проходила мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Майи Санду.Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Предположительно, процесс фальсификации выборов в Молдавии
В сети расходится видео, на котором якобы проходит процесс фальсификации выборов. Сообщают, что люди на кадрах — предположительно, члены избирательной комиссии, ставят штампы в бюллетени.  За кадром слышно, как женский голос диктует "PAS", другие шутят по поводу этого процесса.
2025-09-28T23:43
true
PT0M28S
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было. Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают.
2025-09-28T23:43
true
PT0M18S
Хоровод возле посольства Молдовы в Москве
Обстановка возле посольства Молдовы в Москве: люди продолжают активно идти голосовать на парламентских выборах.
2025-09-28T23:43
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044995244_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ff554e74fc0e7ebcb8d52368680764a4.jpg
1920
1920
true
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе.
"Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции", — заявил бывший президент Молдавии и один из лидеров блока Игорь Додон.

Он добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе и потребовать честного подсчета голосов. На митинге также присутствовал экс-премьер Василий Тарлев.
Ранее вечером пикет у здания МИД провели активисты политического блока "Победа". Акция проходила мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивалась.
Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Майи Санду.

Выборы в Молдавии

Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.
По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
