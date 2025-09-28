Оппозиция в Кишиневе пикетирует МИД после выборов

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Представители оппозиции проводят митинг у здания Министерства иностранных дел Молдавии после окончания парламентских выборов."Мы были свидетелями нарушений и понимаем, что на многих избирательных участках имели место фальсификации. Почему не допустили представителей конкурентов, международных наблюдателей и журналистов? Мы видели публикации и понимаем, что происходят фальсификации. Даже грузинский телеканал не пустили в страну", — заявил активист политического блока "Победа" Юрий Витнянский.Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Майи Санду.Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
2025
Предположительно, процесс фальсификации выборов в Молдавии
В сети расходится видео, на котором якобы проходит процесс фальсификации выборов.
Сообщают, что люди на кадрах — предположительно, члены избирательной комиссии, ставят штампы в бюллетени.
За кадром слышно, как женский голос диктует "PAS", другие шутят по поводу этого процесса.
2025-09-28T23:10
true
PT0M28S
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости.
Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было.
Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают.
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Представители оппозиции проводят митинг у здания Министерства иностранных дел Молдавии после окончания парламентских выборов.
«
"Мы были свидетелями нарушений и понимаем, что на многих избирательных участках имели место фальсификации. Почему не допустили представителей конкурентов, международных наблюдателей и журналистов? Мы видели публикации и понимаем, что происходят фальсификации. Даже грузинский телеканал не пустили в страну", — заявил активист политического блока "Победа" Юрий Витнянский.
Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Майи Санду.
Выборы в Молдавии
Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.
По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
"Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
