Оппозиция в Кишиневе пикетирует МИД после выборов

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Представители оппозиции проводят митинг у здания Министерства иностранных дел Молдавии после окончания парламентских выборов."Мы были свидетелями нарушений и понимаем, что на многих избирательных участках имели место фальсификации. Почему не допустили представителей конкурентов, международных наблюдателей и журналистов? Мы видели публикации и понимаем, что происходят фальсификации. Даже грузинский телеканал не пустили в страну", — заявил активист политического блока "Победа" Юрий Витнянский.Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Майи Санду.Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

