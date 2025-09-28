https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044989467.html

Правящая партия Молдавии лидирует после обработки 40 процентов протоколов

2025-09-28T22:38:00+03:00

2025-09-28T22:38:00+03:00

2025-09-28T22:41:00+03:00

молдавия

в мире

гагаузия

парламентские выборы в молдавии

наша партия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954649_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_d03d24b0d3c4978bfe5447e7f87613f4.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" набирает 41,22% на парламентских выборах, оппозиционный Патриотический блок - 30,74%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 40,11% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома после подсчета 40,11% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 41,22% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиционный патриотический блок - 30,74% голосов.У оппозиционного блока "Альтернатива" - 7,86%, у партии "Демократия дома" - 6,91% голосов, у "Нашей партии" - 6,46%.Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

молдавия

гагаузия

россия

молдавия, в мире, гагаузия, парламентские выборы в молдавии, наша партия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, россия