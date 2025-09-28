https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044986082.html
Шор рассказал о шантаже со стороны молдавских властей
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Действующие власти Молдавии в ходе парламентских выборов шантажируют молдавскую диаспору в Европе отменой европейских документов и увольнениями с работы, сообщил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Диаспору шантажируют тем, что в случае, если победит другая сила, то им отменят все документы европейские, сделают так, чтобы их выгнали с работы и так далее. Поэтому сегодня главный аргумент (президента Молдавии Майи - прим.) Санду на выборах - это шантаж и угрозы", - сказал Шор в эфире "Первого канала". Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
