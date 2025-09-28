Рейтинг@Mail.ru
Шор рассказал о шантаже со стороны молдавских властей - РИА Новости, 28.09.2025
22:15 28.09.2025
Шор рассказал о шантаже со стороны молдавских властей
Шор рассказал о шантаже со стороны молдавских властей
в мире
молдавия
европа
россия
илан шор
майя санду
мария захарова
парламентские выборы в молдавии
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Действующие власти Молдавии в ходе парламентских выборов шантажируют молдавскую диаспору в Европе отменой европейских документов и увольнениями с работы, сообщил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Диаспору шантажируют тем, что в случае, если победит другая сила, то им отменят все документы европейские, сделают так, чтобы их выгнали с работы и так далее. Поэтому сегодня главный аргумент (президента Молдавии Майи - прим.) Санду на выборах - это шантаж и угрозы", - сказал Шор в эфире "Первого канала". Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
в мире, молдавия, европа, россия, илан шор, майя санду, мария захарова, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Европа, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Мария Захарова, Парламентские выборы в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолитик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Действующие власти Молдавии в ходе парламентских выборов шантажируют молдавскую диаспору в Европе отменой европейских документов и увольнениями с работы, сообщил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Диаспору шантажируют тем, что в случае, если победит другая сила, то им отменят все документы европейские, сделают так, чтобы их выгнали с работы и так далее. Поэтому сегодня главный аргумент (президента Молдавии Майи - прим.) Санду на выборах - это шантаж и угрозы", - сказал Шор в эфире "Первого канала".
Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
В миреМолдавияЕвропаРоссияИлан ШорМайя СандуМария ЗахароваПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Заголовок открываемого материала