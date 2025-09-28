Правящая партия Молдавии обошла Патриотический блок с 37,69% голосов
Молдавская оппозиция потеряла лидерство после обработки 15% протоколов
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" набирает 37,69% голосов, оппозиционный патриотический блок - 34,63%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 15% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома, опубликованным после подсчета 15% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 37,69% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиционный патриотический блок - 34,63%.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.