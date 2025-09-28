Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали ситуацию с голосованием граждан Молдавии в России - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044984665.html
В ГД прокомментировали ситуацию с голосованием граждан Молдавии в России
В ГД прокомментировали ситуацию с голосованием граждан Молдавии в России - РИА Новости, 28.09.2025
В ГД прокомментировали ситуацию с голосованием граждан Молдавии в России
Граждане Молдавии, находящиеся в России, были лишены права выбора, по всей видимости, президент Молдавии Майя Санду считает их гражданами второго сорта, чьё... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T22:03:00+03:00
2025-09-28T22:03:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
мария захарова
евгения гуцул
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044980151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_709fdb090576e375f573a20ce8ce59b5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Граждане Молдавии, находящиеся в России, были лишены права выбора, по всей видимости, президент Молдавии Майя Санду считает их гражданами второго сорта, чьё мнение ничего не значит для властей, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что желающие проголосовать на выборах в Молдавии собрались у участка в Москве к закрытию. Пришедшие скандировали "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пустили. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. "Граждане Молдовы, находящиеся в России, были лишены права выбора. Видимо режим Санду считает их гражданами второго сорта, чьё мнение ничего не значит для властей", - сказала Аршинова. Она отметила, что при этом голосованию в Европе было уделено огромное внимание — был открыт 301 избирательный участок, а в России же, где находятся около 400 тысяч граждан Молдавии — всего два участка и 10 тысяч бюллетеней. Это, по мнению депутата, очевидная и грубая форма ограничения прав людей, которые могут придерживаться иного мнения. "Гениальное электоральное решение режима Санду — организовать парламентские выборы, на которые инакомыслящим гражданам Молдовы вход воспрещен", - добавила Аршинова. Политик рассказала, что выборы в Молдавии завершились, и правозащитные организации, наблюдавшие за процессом, по ее словам, отметили историческое число нарушений: организованный подвоз избирателей, ограничение доступа наблюдателей, нарушение тайны голосования и многое другое. "Но, на мой взгляд, самые вопиющие нарушения — это масштабное ограничение права избирателей выполнить свой гражданский долг. В первую очередь это коснулось приднестровцев, которых молдавские власти намеренно заблокировали на мостах через Днестр, а также перенос избирательных участков под надуманными предлогами за 30 километров от первоначальных мест для голосования", - подытожила Аршинова. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044984161.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044983778.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было. Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают.
2025-09-28T22:03
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044980151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8941d06ef4a4c91429c5429b6434bb13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, мария захарова, евгения гуцул, госдума рф
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Мария Захарова, Евгения Гуцул, Госдума РФ
В ГД прокомментировали ситуацию с голосованием граждан Молдавии в России

Аршинова: Санду считает находящихся в России молдаван гражданами второго сорта

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Граждане Молдавии, находящиеся в России, были лишены права выбора, по всей видимости, президент Молдавии Майя Санду считает их гражданами второго сорта, чьё мнение ничего не значит для властей, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что желающие проголосовать на выборах в Молдавии собрались у участка в Москве к закрытию. Пришедшие скандировали "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пустили.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Движение по мосту в Молдавии остановили после сообщения о минировании
Вчера, 22:00
Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
"Граждане Молдовы, находящиеся в России, были лишены права выбора. Видимо режим Санду считает их гражданами второго сорта, чьё мнение ничего не значит для властей", - сказала Аршинова.
Она отметила, что при этом голосованию в Европе было уделено огромное внимание — был открыт 301 избирательный участок, а в России же, где находятся около 400 тысяч граждан Молдавии — всего два участка и 10 тысяч бюллетеней.
Это, по мнению депутата, очевидная и грубая форма ограничения прав людей, которые могут придерживаться иного мнения.
"Гениальное электоральное решение режима Санду — организовать парламентские выборы, на которые инакомыслящим гражданам Молдовы вход воспрещен", - добавила Аршинова.
Политик рассказала, что выборы в Молдавии завершились, и правозащитные организации, наблюдавшие за процессом, по ее словам, отметили историческое число нарушений: организованный подвоз избирателей, ограничение доступа наблюдателей, нарушение тайны голосования и многое другое.
"Но, на мой взгляд, самые вопиющие нарушения — это масштабное ограничение права избирателей выполнить свой гражданский долг. В первую очередь это коснулось приднестровцев, которых молдавские власти намеренно заблокировали на мостах через Днестр, а также перенос избирательных участков под надуманными предлогами за 30 километров от первоначальных мест для голосования", - подытожила Аршинова.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В России закрылись участки для голосования на выборах в Молдавии
Вчера, 21:54
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуМария ЗахароваЕвгения ГуцулГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала