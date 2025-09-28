https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044984665.html

В ГД прокомментировали ситуацию с голосованием граждан Молдавии в России

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Граждане Молдавии, находящиеся в России, были лишены права выбора, по всей видимости, президент Молдавии Майя Санду считает их гражданами второго сорта, чьё мнение ничего не значит для властей, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что желающие проголосовать на выборах в Молдавии собрались у участка в Москве к закрытию. Пришедшие скандировали "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пустили. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. "Граждане Молдовы, находящиеся в России, были лишены права выбора. Видимо режим Санду считает их гражданами второго сорта, чьё мнение ничего не значит для властей", - сказала Аршинова. Она отметила, что при этом голосованию в Европе было уделено огромное внимание — был открыт 301 избирательный участок, а в России же, где находятся около 400 тысяч граждан Молдавии — всего два участка и 10 тысяч бюллетеней. Это, по мнению депутата, очевидная и грубая форма ограничения прав людей, которые могут придерживаться иного мнения. "Гениальное электоральное решение режима Санду — организовать парламентские выборы, на которые инакомыслящим гражданам Молдовы вход воспрещен", - добавила Аршинова. Политик рассказала, что выборы в Молдавии завершились, и правозащитные организации, наблюдавшие за процессом, по ее словам, отметили историческое число нарушений: организованный подвоз избирателей, ограничение доступа наблюдателей, нарушение тайны голосования и многое другое. "Но, на мой взгляд, самые вопиющие нарушения — это масштабное ограничение права избирателей выполнить свой гражданский долг. В первую очередь это коснулось приднестровцев, которых молдавские власти намеренно заблокировали на мостах через Днестр, а также перенос избирательных участков под надуманными предлогами за 30 километров от первоначальных мест для голосования", - подытожила Аршинова. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

