Движение по мосту в Молдавии остановили после сообщения о минировании - РИА Новости, 28.09.2025
22:00 28.09.2025
Движение по мосту в Молдавии остановили после сообщения о минировании
Движение по мосту в Молдавии остановили после сообщения о минировании - РИА Новости, 28.09.2025
Движение по мосту в Молдавии остановили после сообщения о минировании
Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего... РИА Новости, 28.09.2025
в мире
молдавия
днестр
рыбница
майя санду
виталий игнатьев
евгения гуцул
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего сообщения о минировании, передает корреспондент РИА Новости. Движение было остановлено днём, около 16.30 (совпадает с мск). На переправе оказались семьи с детьми, автомобилисты и пешеходы, которые не могут ни вернуться в Приднестровье, ни проехать в сторону Резины. "Мы тут с полпятого. Маленькие дети сидят в машинах, на улице холодно. Ни воды, ни туалета, ни скорую не вызвать", — рассказала РИА Новости жительница Резинского района Людмила. По словам очевидцев, многие возвращались домой после покупок и дел в Рыбнице, часть людей направлялась голосовать. "Мы купили лекарства, хотели ехать домой. Но мост закрыт, полиция ничего не объясняет", — сообщил один из мужчин. "На той стороне остались дети, а мы сидим здесь, замерзаем. Это непонятная история", — отметила ещё одна собеседница. На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы, проверка продолжается. В воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия сообщила об открытии почти двух тысяч участков внутри страны и более 300 за рубежом. Одновременно власти заявили о волне анонимных сообщений о минировании объектов инфраструктуры и избирательных бюро как в Молдавии, так и за её пределами — в Брюсселе, Риме, Бухаресте и других городах. В Кишинёве назвали происходящее провокацией, направленной на срыв голосования. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой. Телеканал "Первый Приднестровский" ранее сообщал, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигались медленно из-за проверок полиции, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
молдавия
днестр
рыбница
в мире, молдавия, днестр, рыбница, майя санду, виталий игнатьев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Днестр, Рыбница, Майя Санду, Виталий Игнатьев, Евгения Гуцул
Движение по мосту в Молдавии остановили после сообщения о минировании

Жителей Приднестровья заблокировали на мосту между Рыбницей и Резиной

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего сообщения о минировании, передает корреспондент РИА Новости.
Движение было остановлено днём, около 16.30 (совпадает с мск). На переправе оказались семьи с детьми, автомобилисты и пешеходы, которые не могут ни вернуться в Приднестровье, ни проехать в сторону Резины.
"Мы тут с полпятого. Маленькие дети сидят в машинах, на улице холодно. Ни воды, ни туалета, ни скорую не вызвать", — рассказала РИА Новости жительница Резинского района Людмила.
По словам очевидцев, многие возвращались домой после покупок и дел в Рыбнице, часть людей направлялась голосовать.
"Мы купили лекарства, хотели ехать домой. Но мост закрыт, полиция ничего не объясняет", — сообщил один из мужчин.
"На той стороне остались дети, а мы сидим здесь, замерзаем. Это непонятная история", — отметила ещё одна собеседница.
На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы, проверка продолжается.
В воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия сообщила об открытии почти двух тысяч участков внутри страны и более 300 за рубежом. Одновременно власти заявили о волне анонимных сообщений о минировании объектов инфраструктуры и избирательных бюро как в Молдавии, так и за её пределами — в Брюсселе, Риме, Бухаресте и других городах. В Кишинёве назвали происходящее провокацией, направленной на срыв голосования.
Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой.
Телеканал "Первый Приднестровский" ранее сообщал, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигались медленно из-за проверок полиции, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах.
Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
