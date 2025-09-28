Рейтинг@Mail.ru
В России закрылись участки для голосования на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
21:54 28.09.2025
В России закрылись участки для голосования на выборах в Молдавии
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Участки в России для голосования на парламентских выборах в Молдавии закрыты, сотрудники полиции просят голосующих покинуть территорию у участков, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники участков сообщили голосующим, что участки закрыты, при этом люди не торопятся расходиться, несмотря на то, что сотрудники полиции убирают рамки металлоискателей и ограждения. Оставшиеся люди говорят, что не успели проголосовать, потому что у них сломался автобус по дороге в Москву, а также возмущаются количеством открытых в России участков по сравнению с Европой и количеством бюллетеней. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Участки в России для голосования на парламентских выборах в Молдавии закрыты, сотрудники полиции просят голосующих покинуть территорию у участков, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники участков сообщили голосующим, что участки закрыты, при этом люди не торопятся расходиться, несмотря на то, что сотрудники полиции убирают рамки металлоискателей и ограждения.
Оставшиеся люди говорят, что не успели проголосовать, потому что у них сломался автобус по дороге в Москву, а также возмущаются количеством открытых в России участков по сравнению с Европой и количеством бюллетеней.
Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
"Диктатура Санду под видом демократии": как проходят выборы в Молдавии
