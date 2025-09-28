Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044983200.html
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии
Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80%... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T23:40:00+03:00
2025-09-28T23:40:00+03:00
майя санду
василий тарлев
игорь додон
гагаузия
россия
молдавия
в мире
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954671_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_755cca055ac94ebd08d94d30104e9e1c.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" — 8,69%, у "Нашей партии" — 6,53%, у "Демократии дома" — 5,98%.Явка составила более 52%.Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044931314.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044868393.html
гагаузия
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Влах: "Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии"
Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии, хотя является ее частью, из-за решения Апелляционной палаты и ЦИК ограничить деятельность политсилы. Об этом заявила РИА Новости председатель партии, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
2025-09-28T23:40
true
PT1M00S
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было. Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают.
2025-09-28T23:40
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954671_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_982b0c2210706afe96465ebbe3435e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майя санду, василий тарлев, игорь додон, гагаузия, россия, молдавия, в мире, парламентские выборы в молдавии
Майя Санду, Василий Тарлев, Игорь Додон, Гагаузия, Россия, Молдавия, В мире, Парламентские выборы в Молдавии

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.
У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" — 8,69%, у "Нашей партии" — 6,53%, у "Демократии дома" — 5,98%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Молдова выбирает между войной и миром
Вчера, 08:00
Явка составила более 52%.
Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
Вчера, 15:08
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Процедура выборов парламента в Молдавии
Вчера, 00:45
 
Майя СандуВасилий ТарлевИгорь ДодонГагаузияРоссияМолдавияВ миреПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала