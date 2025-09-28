Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044983200.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954671_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_755cca055ac94ebd08d94d30104e9e1c.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" — 8,69%, у "Нашей партии" — 6,53%, у "Демократии дома" — 5,98%.Явка составила более 52%.Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Влах: "Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии"
Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии, хотя является ее частью, из-за решения Апелляционной палаты и ЦИК ограничить деятельность политсилы. Об этом заявила РИА Новости председатель партии, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
2025-09-28T23:40
true
PT1M00S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954671_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_982b0c2210706afe96465ebbe3435e3f.jpg
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости.
Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было.
Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают.
2025-09-28T23:40
true
PT0M18S
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.
У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" — 8,69%, у "Нашей партии" — 6,53%, у "Демократии дома" — 5,98%.
Явка составила более 52%.
Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России
— лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду
, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
- "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
- Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
- Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
- "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором
. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.