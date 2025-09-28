https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044983200.html

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80%... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T23:40:00+03:00

2025-09-28T23:40:00+03:00

2025-09-28T23:40:00+03:00

майя санду

василий тарлев

игорь додон

гагаузия

россия

молдавия

в мире

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954671_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_755cca055ac94ebd08d94d30104e9e1c.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 49,05%, опережая ПДС, у которой 44,55%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 80% протоколов.У Патриотического блока – 27,85%, у блока "Альтернатива" — 8,69%, у "Нашей партии" — 6,53%, у "Демократии дома" — 5,98%.Явка составила более 52%.Общественная правозащитная организация Promo-Lex выявили 624 инцидента на выборах. Как подчеркнул депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, власти устраивали провокации на избирательных участках, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044931314.html

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044868393.html

гагаузия

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влах: "Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии" Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии, хотя является ее частью, из-за решения Апелляционной палаты и ЦИК ограничить деятельность политсилы. Об этом заявила РИА Новости председатель партии, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. 2025-09-28T23:40 true PT1M00S

Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было. Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают. 2025-09-28T23:40 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майя санду, василий тарлев, игорь додон, гагаузия, россия, молдавия, в мире, парламентские выборы в молдавии