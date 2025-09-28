https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044981149.html

Опубликовано видео возможных фальсификаций на выборах в Молдавии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Видео, на котором, предположительно, члены избирательной комиссии проставляют в бюллетенях печати за правящую партию Молдавии "Действие и солидарность" (PAS), распространяется в Telegram-каналах. "По сети расходится видео, на котором несколько членов избирательной комиссии, уединившись в отдельном кабинете, ставят печати в бюллетенях. На видео слышно, как женщина говорит "PAS, PAS, PAS", - говорится в Telegram-канале "Кишинев", который опубликовал видео. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Первые предварительные результаты выборов появятся после 21.00 (совпадает с мск). В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политическую силу в течение воскресенья, будут аннулированы. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

Предположительно, процесс фальсификации выборов в Молдавии В сети расходится видео, на котором якобы проходит процесс фальсификации выборов. Сообщают, что люди на кадрах — предположительно, члены избирательной комиссии, ставят штампы в бюллетени. За кадром слышно, как женский голос диктует "PAS", другие шутят по поводу этого процесса. 2025-09-28T21:36 true PT0M28S

