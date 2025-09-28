Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео возможных фальсификаций на выборах в Молдавии
21:36 28.09.2025
Опубликовано видео возможных фальсификаций на выборах в Молдавии
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Видео, на котором, предположительно, члены избирательной комиссии проставляют в бюллетенях печати за правящую партию Молдавии "Действие и солидарность" (PAS), распространяется в Telegram-каналах. "По сети расходится видео, на котором несколько членов избирательной комиссии, уединившись в отдельном кабинете, ставят печати в бюллетенях. На видео слышно, как женщина говорит "PAS, PAS, PAS", - говорится в Telegram-канале "Кишинев", который опубликовал видео. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Первые предварительные результаты выборов появятся после 21.00 (совпадает с мск). В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политическую силу в течение воскресенья, будут аннулированы. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Опубликовано видео возможных фальсификаций на выборах в Молдавии

В Кишиневе сняли на видео, как члены избирательной комиссии ставят печати за PAS

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Видео, на котором, предположительно, члены избирательной комиссии проставляют в бюллетенях печати за правящую партию Молдавии "Действие и солидарность" (PAS), распространяется в Telegram-каналах.
«
"По сети расходится видео, на котором несколько членов избирательной комиссии, уединившись в отдельном кабинете, ставят печати в бюллетенях. На видео слышно, как женщина говорит "PAS, PAS, PAS", - говорится в Telegram-канале "Кишинев", который опубликовал видео.
Молдова выбирает между войной и миром
Вчера, 08:00
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Первые предварительные результаты выборов появятся после 21.00 (совпадает с мск).
В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политическую силу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
"Диктатура Санду под видом демократии": как проходят выборы в Молдавии
Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.

© Getty Images / Andrei Pungovschi

Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.

Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

