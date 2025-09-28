Рейтинг@Mail.ru
Додон обратился к Санду и Речану перед протестами
21:28 28.09.2025
Додон обратился к Санду и Речану перед протестами
Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон обратился к президенту республики Майи Санду и премьеру Дорину Речану с РИА Новости, 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон обратился к президенту республики Майи Санду и премьеру Дорину Речану с просьбой не запугивать граждан перед протестами. Ранее Додон анонсировал, что 29 сентября перед зданием парламента проведут акцию, чтобы выступить против фальсификации выборов или отпраздновать возможную победу оппозиции. Полиция Молдавии в воскресенье вечером заявила в социальных сетях, что обладает информацией о подготовке беспорядков и попыток дестабилизации на запланированных протестах, поэтому организаторов этих акций призвали к ответственности. Сам Додон заявил РИА Новости, что власти пытаются запугать граждан перед протестами, чтобы люди побоялись участвовать в мирных акциях. Он подчеркнул, что его сторонники всегда протестуют мирно. "Я обращаюсь лично к президенту Санду и премьеру Речану - не запугивайте граждан, которые готовы выйти на протест. Даю слово, что мы никогда не допускали дестабилизации и не допустим. Народ - хозяин страны, и народ принял сегодня свое решение. Не восставайте против решения народа. Подумайте о последствиях", - заявил Додон на брифинге после закрытия избирательных участков. Он напомнил, что преступления против народа никогда не оставались безнаказанными. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон обратился к президенту республики Майи Санду и премьеру Дорину Речану с просьбой не запугивать граждан перед протестами.
Ранее Додон анонсировал, что 29 сентября перед зданием парламента проведут акцию, чтобы выступить против фальсификации выборов или отпраздновать возможную победу оппозиции. Полиция Молдавии в воскресенье вечером заявила в социальных сетях, что обладает информацией о подготовке беспорядков и попыток дестабилизации на запланированных протестах, поэтому организаторов этих акций призвали к ответственности. Сам Додон заявил РИА Новости, что власти пытаются запугать граждан перед протестами, чтобы люди побоялись участвовать в мирных акциях. Он подчеркнул, что его сторонники всегда протестуют мирно.
"Я обращаюсь лично к президенту Санду и премьеру Речану - не запугивайте граждан, которые готовы выйти на протест. Даю слово, что мы никогда не допускали дестабилизации и не допустим. Народ - хозяин страны, и народ принял сегодня свое решение. Не восставайте против решения народа. Подумайте о последствиях", - заявил Додон на брифинге после закрытия избирательных участков.
Он напомнил, что преступления против народа никогда не оставались безнаказанными.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
