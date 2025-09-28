https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044978906.html

Молдавская оппозиция анонсировала мирные протесты

2025-09-28T21:23:00+03:00

в мире

молдавия

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

майя санду

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Бывший президент Молдавии и один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон призвал все оппозиционные партии выйти на мирный протест 29 сентября."Завтра в 12 приглашаю другие оппозиционные партии, лидеров общественных мнений присоединиться к мирному протесту, без партийных флагов, микрофон будет открыт", — заявил он на брифинге после закрытия избирательных участков.Акцию проведут, чтобы выступить против фальсификации выборов или отпраздновать возможную победу оппозиции. При этом Додон не исключил провокаций, в том числе со стороны полиции."Хочу ответить полиции и тем, кто говорит о возможных беспорядках: не нарушайте закон, вы служите конституции и народу. Мы не позволим дестабилизации, мы против таких сценариев, не пугайте народ и не провоцируйте", — сказал он.Полиция вечером заявила в социальных сетях, что обладает информацией о подготовке беспорядков и попыток дестабилизации на запланированных протестах. Сам Додон заявил РИА Новости, что власти пытаются запугать граждан, чтобы люди побоялись участвовать в акциях. Он подчеркнул, что его сторонники всегда протестуют мирно.Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 33,3 процента, поэтому выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут.

молдавия

2025

в мире, молдавия, игорь додон, парламентские выборы в молдавии, майя санду