Голосование в посольстве Молдавии в Мадриде проходит спокойно
Выборы в посольстве Молдавии в Мадриде проходят без ажиотажа
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Голосование на выборах в парламент Молдавии в посольстве республики в Мадриде проходит спокойно, без скопления избирателей, передает корреспондент РИА Новости.
У здания дипломатического ведомства в центре испанской столицы отсутствуют очереди, в здание время от времени заходят лишь по два-три человека.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск).
За право попасть в парламент борются 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
В Молдавии завершились парламентские выборы
Вчера, 21:02