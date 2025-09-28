https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044973377.html

Режим в Кишиневе может пойти на отмену итогов выборов, заявил депутат ПМР

Режим в Кишиневе может пойти на отмену итогов выборов, заявил депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Режим в Кишиневе в случае поражения правящей проевропейской партии на парламентских выборах в Молдавии может пойти на отмену результатов голосования, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Итак, вырисовывается схема: если не удастся вбросить огромное число бюллетеней на участках Запада, режим может пойти на отмену результатов народного волеизъявления. В этом деле сандунистам (сторонникам президента Молдавии Майи Санду - ред.) помогут евро-глобалисты (Брюссель, Париж, Лондон, Бухарест)", - сказал Сафонов. По его мнению, тогда может оформиться окончательно личная диктатура Санду с опорой на конституционно-сомнительный Высший совет безопасности с отодвиганием парламента и правительства на второй план. "Потому что Санду абсолютно несамостоятельна, полностью подконтрольна евро-глобалистам, которые толкают её на расправу над внутренней оппозицией, конфронтацию с Россией и Приднестровьем", - уточил депутат. Вместе с тем, он считает, что нельзя отвергать и возможную победу режима. "В случае же так называемой "победы" сандунистов, то, учитывая, в какой обстановке выборы проходили (репрессии против политиков, закрытие СМИ, снятие политических сил с дистанции и т.д.), появляются основания такую "победу" не признавать. Пришедшие к власти нечестным путём, включая фальсификацию выборов, считаются узурпаторами", - подчеркнул Сафонов. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. По итогам президентских выборов 2024 года Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. Подобная же ситуация сложилась на прошедшем в октябре 2024 года референдуме: лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в Европейский союз, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%, при этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в государствах-членах Евросоюз и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

