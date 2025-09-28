https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044967642.html

Политолог назвал сообщения о минировании участков в Молдавии инсценировкой

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

игорь додон

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Сообщения о якобы заминированных избирательных участках и объектах инфраструктуры в Молдавии могут быть инсценировкой с целью нагнетания обстановки и последующей отмены итогов голосования на парламентских выборах в стране, заявил РИА Новости молдавский политолог и историк Борис Шаповалов. В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД республики, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. В воскресенье утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами. ЦИК Молдавии перенес пять избирательных участков, которые были предназначены для голосования избирателей из Приднестровья. В частности, из Варницы два участка перемещаются в Новые Анены, участок из Хаджимуса – в Каушаны, из сёл Дороцкое и Кочиеры – в Кишинев. "Нельзя исключить, что это инсценировка спецслужб самой Молдавии. Тем более, что подобные вбросы уже звучали на президентских выборах в прошлом году. Но никого так и не нашли и не привлекли к ответственности. Никто этим не занимался, никого не искал и не расследовал", — сказал Шаповалов. Политолог связал такие сообщения с попытками создать "запасной вариант" для аннулирования результатов в случае не устраивающего власти исхода голосования. "Чтобы было обоснование: помешали избирателям проголосовать, это повлияло на итоги — значит, выборы надо отменять. Все это сделано для того, чтобы ограничить право избирать "неудобного" избирателя", — добавил он. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

молдавия

кишинев

гагаузия

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, игорь додон