Захарова прокомментировала слова Санду о подкупе избирателей - РИА Новости, 28.09.2025
18:59 28.09.2025 (обновлено: 19:11 28.09.2025)
Захарова прокомментировала слова Санду о подкупе избирателей
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что на парламентских выборах в стране подкупают избирателей, заявила, что не ожидала от Санду "такой откровенности"."Такой откровенности от неё я не ожидала", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск). И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министра и на судебную власть.Ранее Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным.Еще раньше ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа". Возмущение оппозиционеров и экспертов вызвало и намеренное ограничение возможностей для голосования для недостаточно лояльного властям электората. Так, молдавские диаспоры в Италии и России примерно равны по численности – Мария Захарова заявляла, что в России находится около 500 тысяч молдавских избирателей. Однако в Италии на выборах будет открыто 72 участка, а в России – всего два, причем оба в Москве. Всего в Северной Америке и Западной Европе, где молдавская диаспора настроена на сближение своей страны с ЕС, открывается 280 участков, будет разрешено голосование по почте. Для жителей Приднестровья, 270 тысяч из которых обладает молдавскими паспортами, будет открыто всего 12 участков.Кроме того, в нарушение обязательств Молдавии как члена ОБСЕ Кишинев отказал в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей.Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Евросоюз готов ввести войска в Молдавию, чтобы удержать республику в русле ее русофобской политики. По данным разведки, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии. В пресс-бюро СВР добавили, что первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Молдавские СМИ и Telegram-каналы также сообщили, что французские военные уже были замечены внутри страны.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что на парламентских выборах в стране подкупают избирателей, заявила, что не ожидала от Санду "такой откровенности".
"Такой откровенности от неё я не ожидала", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск). И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министра и на судебную власть.
Ранее Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным.
Еще раньше ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа". Возмущение оппозиционеров и экспертов вызвало и намеренное ограничение возможностей для голосования для недостаточно лояльного властям электората. Так, молдавские диаспоры в Италии и России примерно равны по численности – Мария Захарова заявляла, что в России находится около 500 тысяч молдавских избирателей. Однако в Италии на выборах будет открыто 72 участка, а в России – всего два, причем оба в Москве. Всего в Северной Америке и Западной Европе, где молдавская диаспора настроена на сближение своей страны с ЕС, открывается 280 участков, будет разрешено голосование по почте. Для жителей Приднестровья, 270 тысяч из которых обладает молдавскими паспортами, будет открыто всего 12 участков.
Кроме того, в нарушение обязательств Молдавии как члена ОБСЕ Кишинев отказал в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Евросоюз готов ввести войска в Молдавию, чтобы удержать республику в русле ее русофобской политики. По данным разведки, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии. В пресс-бюро СВР добавили, что первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Молдавские СМИ и Telegram-каналы также сообщили, что французские военные уже были замечены внутри страны.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
