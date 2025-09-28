https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044964592.html

МИД ПМР призвал Молдавию снять ограничения по допуску на выборы

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило обращение к Молдавии и ОБСЕ с призывом снять все ограничения по допуску... РИА Новости, 28.09.2025

в мире

молдавия

тирасполь

обсе

парламентские выборы в молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило обращение к Молдавии и ОБСЕ с призывом снять все ограничения по допуску приднестровцев на избирательные участки в ходе выборов в молдавский парламент. "Обращаемся к Молдове, а также ко всем участникам международного процесса урегулирования, включая ОБСЕ как сопосредника, с призывом предпринять своевременные усилия для снятия всех искусственных ограничений и реального обеспечения прав и свобод жителей Приднестровья", - говорится в заявлении МИД ПМР. В ведомстве добавили, что Тирасполь к настоящему времени констатирует вопиющие факты увеличения масштабов ограничительных мер, многие из которых уже использовались в отношении приднестровцев в рамках прошлогодних электоральных процессов в Молдавии.

молдавия

тирасполь

2025

