МИД ПМР призвал Молдавию снять ограничения по допуску на выборы
2025-09-28T18:53:00+03:00
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило обращение к Молдавии и ОБСЕ с призывом снять все ограничения по допуску приднестровцев на избирательные участки в ходе выборов в молдавский парламент. "Обращаемся к Молдове, а также ко всем участникам международного процесса урегулирования, включая ОБСЕ как сопосредника, с призывом предпринять своевременные усилия для снятия всех искусственных ограничений и реального обеспечения прав и свобод жителей Приднестровья", - говорится в заявлении МИД ПМР. В ведомстве добавили, что Тирасполь к настоящему времени констатирует вопиющие факты увеличения масштабов ограничительных мер, многие из которых уже использовались в отношении приднестровцев в рамках прошлогодних электоральных процессов в Молдавии.
