МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах
18:49 28.09.2025 (обновлено: 19:24 28.09.2025)
МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах
МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах - РИА Новости, 28.09.2025
МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах. РИА Новости, 28.09.2025
приднестровская молдавская республика
кишинев
молдавия
в мире
майя санду
василий тарлев
игорь додон
евросоюз
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах."Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством. &lt;…&gt; Совокупность указанных обстоятельств &lt;...&gt; позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию", — говорится в заявлении.Там уточнили, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии создали искусственные заторы, установили заграждения и массово проверяют граждан и транспортные средства. Ведомство обратилось к Кишиневу и ОБСЕ с призывом снять ограничения по допуску граждан на выборы.В воскресенье депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании". По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
приднестровская молдавская республика
кишинев
молдавия
Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах
Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании.
2025-09-28T18:49
true
PT2M13S
"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос. Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
2025-09-28T18:49
true
PT1M25S
Лидер партии "Будущее Молдовы" Тарлев о подготовке к масштабным фальсификациям на выборах
Лидер партии «Будущее Молдовы» и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям. «Когда власть делает всё, чтобы независимые наблюдатели не могли попасть в страну, это прямой сигнал: готовится великая фальсификация. Власти боятся прозрачности и контроля, потому что знают - народ им больше не доверяет», - заявил Тарлев. Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, «ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования». Подписаться на РИА Новости
2025-09-28T18:49
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954671_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_982b0c2210706afe96465ebbe3435e3f.jpg
1920
1920
true
приднестровская молдавская республика, кишинев, молдавия, в мире, майя санду, василий тарлев, игорь додон, евросоюз, парламентские выборы в молдавии
Приднестровская Молдавская Республика, Кишинев, Молдавия, В мире, Майя Санду, Василий Тарлев, Игорь Додон, Евросоюз, Парламентские выборы в Молдавии

МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах

Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах.
"Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством. <…> Совокупность указанных обстоятельств <...> позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию", — говорится в заявлении.
Там уточнили, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии создали искусственные заторы, установили заграждения и массово проверяют граждан и транспортные средства. Ведомство обратилось к Кишиневу и ОБСЕ с призывом снять ограничения по допуску граждан на выборы.
В воскресенье депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании". По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
Вчера, 15:08
За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Молдова выбирает между войной и миром
Вчера, 08:00
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
Процедура выборов парламента в Молдавии
Вчера, 00:45
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаКишиневМолдавияВ миреМайя СандуВасилий ТарлевИгорь ДодонЕвросоюзПарламентские выборы в Молдавии
 
 
