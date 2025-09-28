https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044964160.html

МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах."Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством. <…> Совокупность указанных обстоятельств <...> позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию", — говорится в заявлении.Там уточнили, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии создали искусственные заторы, установили заграждения и массово проверяют граждан и транспортные средства. Ведомство обратилось к Кишиневу и ОБСЕ с призывом снять ограничения по допуску граждан на выборы.В воскресенье депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что на избирательные участки для жителей Приднестровья поступают сообщения о "минировании". По его словам, это делается, чтобы исключить голосование неугодных режиму президента Молдавии Майи Санду.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

