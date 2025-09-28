Рейтинг@Mail.ru
МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам - РИА Новости, 28.09.2025
18:46 28.09.2025
МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам
МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам
в мире
кишинев
молдавия
парламентские выборы в молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором выразило протест Кишиневу в связи с применением антидемократических методов для недопуска приднестровцев на участки в Молдавии. "Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с применением подобных антидемократических методов. Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса", - говорится в заявлении. МИД ПМР также отметил, что действия Молдавии вновь подчеркивают полную несостоятельность риторики официального Кишинева, демонстрирующей мнимую заботу о населении Приднестровья, на фоне реального положения, при котором приднестровцев лишают права голоса.
в мире, кишинев, молдавия, парламентские выборы в молдавии
В мире, Кишинев, Молдавия, Парламентские выборы в Молдавии
МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за недопуска граждан к выборам

МИД ПМР выразил протест Кишиневу из-за недопуска граждан на участки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором выразило протест Кишиневу в связи с применением антидемократических методов для недопуска приднестровцев на участки в Молдавии.
"Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с применением подобных антидемократических методов. Очевидно, что молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключая их из правового поля и блокируя возможности быть равноправными участниками избирательного процесса", - говорится в заявлении.
МИД ПМР также отметил, что действия Молдавии вновь подчеркивают полную несостоятельность риторики официального Кишинева, демонстрирующей мнимую заботу о населении Приднестровья, на фоне реального положения, при котором приднестровцев лишают права голоса.
В миреКишиневМолдавияПарламентские выборы в Молдавии
 
 
