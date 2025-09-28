Рейтинг@Mail.ru
МИД ПМР: Кишинев создает помехи для голосования граждан республики - РИА Новости, 28.09.2025
18:41 28.09.2025
МИД ПМР: Кишинев создает помехи для голосования граждан республики
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором сообщает о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию."Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством… Совокупность указанных обстоятельств, включая тиражирование спекулятивных и голословных обвинений представителями руководства Республики Молдова в адрес избирателей из Приднестровья, позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию", - говорится в заявлении МИД ПМР.В ведомстве добавили, что с самого утра 28 сентября применяются системные препятствия, создаваемые молдавской стороной, направленные на ограничение свободы передвижения жителей Приднестровья с гражданством Молдавии, намеревавшихся реализовать свое законное избирательное право. Утоняется, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором сообщает о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию.
"Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством… Совокупность указанных обстоятельств, включая тиражирование спекулятивных и голословных обвинений представителями руководства Республики Молдова в адрес избирателей из Приднестровья, позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию", - говорится в заявлении МИД ПМР.
В ведомстве добавили, что с самого утра 28 сентября применяются системные препятствия, создаваемые молдавской стороной, направленные на ограничение свободы передвижения жителей Приднестровья с гражданством Молдавии, намеревавшихся реализовать свое законное избирательное право. Утоняется, что на пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств
