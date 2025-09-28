Рейтинг@Mail.ru
18:21 28.09.2025 (обновлено: 18:35 28.09.2025)
На одном из участков в ПМР закончились бюллетени, пишут СМИ
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Бюллетени закончились на избирательном участке в селе Копанка для жителей Приднестровья с молдавским гражданством за 3,5 часа до окончания голосования в воскресенье в ходе парламентских выборов, передает информагентство "Новости Приднестровья" "На участке в Копанке, где на парламентских выборах в РМ голосовали приднестровские избиратели, к этому часу закончились бюллетени. Наши подписчики сообщают, что их выдали меньше, чем на президентских выборах в 2024 году — всего лишь около 1,5 тысяч", - говорится в сообщении. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданин голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов. Архивное фото
Шор обвинил власти Молдавии в использовании грязных методов на выборах
