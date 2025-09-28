https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044958046.html

Экс-глава МИД ПМР рассказал о фальсификациях на выборах в Молдавии

Экс-глава МИД ПМР рассказал о фальсификациях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Экс-глава МИД ПМР рассказал о фальсификациях на выборах в Молдавии

Режим президента Молдавии Майи Санду прибегает к фальсификациям на парламентских выборах в республике, видя вероятность своего поражения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T17:47:00+03:00

2025-09-28T17:47:00+03:00

2025-09-28T17:47:00+03:00

в мире

молдавия

россия

европа

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954705_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_13c0c4f10b2cfe4c6769c47f2a9a45e7.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду прибегает к фальсификациям на парламентских выборах в республике, видя вероятность своего поражения, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск). "Правящая команда не может позволить себе проиграть и уйти в оппозицию, их хозяева на Западе этого не одобрят, а еще, чего доброго, накажут. Поэтому на фоне низких рейтингов (правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" - ред.) PAS и (президента Молдавии Майи - ред.) Санду уже применяют весь доступный им арсенал фальсификаций", - сказал Шорников. Он уточнил, что на многих участках избиратели обнаружили, что в урнах для голосования уже в ранние часы было полно бюллетеней, в сети выкладываются видео, на которых показан высокая явка избирателей на зарубежных участках, а потом выясняется, что эти видеозаписи были сделаны в ноябре 2024 года. "На самом деле участки в Европе пока не очень многолюдны, а их непомерно большое количество приводит к тому, что не на всех из них оппозиция имела возможность организовать наблюдение", - отметил эксперт. По его словам, в лагере власти заметно нервничают и тот факт, что задолго до окончания голосования Санду говорит о возможности отмены выборов, выдает, что у нее сейчас не самые приятные ожидания от результатов выборов. "Конечно, политтехнологи нужные цифры постараются подкрутить, но видимо и их возможности тут не безграничны. Скорее всего, 28 сентября станет не концом напряженной и бесчестной избирательной кампании команды Санду, а началом внутриполитического коллапса в Молдове или масштабным кризисом легитимности", - подчеркнул Шорников. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

https://ria.ru/20250928/moldavija-2044956727.html

https://ria.ru/20250928/moldavija-2044955370.html

молдавия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, парламентские выборы в молдавии