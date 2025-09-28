Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД ПМР рассказал о фальсификациях на выборах в Молдавии

28.09.2025
17:47 28.09.2025
Экс-глава МИД ПМР рассказал о фальсификациях на выборах в Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду прибегает к фальсификациям на парламентских выборах в республике, видя вероятность своего поражения, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск). "Правящая команда не может позволить себе проиграть и уйти в оппозицию, их хозяева на Западе этого не одобрят, а еще, чего доброго, накажут. Поэтому на фоне низких рейтингов (правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" - ред.) PAS и (президента Молдавии Майи - ред.) Санду уже применяют весь доступный им арсенал фальсификаций", - сказал Шорников. Он уточнил, что на многих участках избиратели обнаружили, что в урнах для голосования уже в ранние часы было полно бюллетеней, в сети выкладываются видео, на которых показан высокая явка избирателей на зарубежных участках, а потом выясняется, что эти видеозаписи были сделаны в ноябре 2024 года. "На самом деле участки в Европе пока не очень многолюдны, а их непомерно большое количество приводит к тому, что не на всех из них оппозиция имела возможность организовать наблюдение", - отметил эксперт. По его словам, в лагере власти заметно нервничают и тот факт, что задолго до окончания голосования Санду говорит о возможности отмены выборов, выдает, что у нее сейчас не самые приятные ожидания от результатов выборов. "Конечно, политтехнологи нужные цифры постараются подкрутить, но видимо и их возможности тут не безграничны. Скорее всего, 28 сентября станет не концом напряженной и бесчестной избирательной кампании команды Санду, а началом внутриполитического коллапса в Молдове или масштабным кризисом легитимности", - подчеркнул Шорников. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду прибегает к фальсификациям на парламентских выборах в республике, видя вероятность своего поражения, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Порог в 33,3% был преодолен в 14.33 (совпадает с мск).
"Правящая команда не может позволить себе проиграть и уйти в оппозицию, их хозяева на Западе этого не одобрят, а еще, чего доброго, накажут. Поэтому на фоне низких рейтингов (правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" - ред.) PAS и (президента Молдавии Майи - ред.) Санду уже применяют весь доступный им арсенал фальсификаций", - сказал Шорников.
Он уточнил, что на многих участках избиратели обнаружили, что в урнах для голосования уже в ранние часы было полно бюллетеней, в сети выкладываются видео, на которых показан высокая явка избирателей на зарубежных участках, а потом выясняется, что эти видеозаписи были сделаны в ноябре 2024 года.
"На самом деле участки в Европе пока не очень многолюдны, а их непомерно большое количество приводит к тому, что не на всех из них оппозиция имела возможность организовать наблюдение", - отметил эксперт.
По его словам, в лагере власти заметно нервничают и тот факт, что задолго до окончания голосования Санду говорит о возможности отмены выборов, выдает, что у нее сейчас не самые приятные ожидания от результатов выборов.
"Конечно, политтехнологи нужные цифры постараются подкрутить, но видимо и их возможности тут не безграничны. Скорее всего, 28 сентября станет не концом напряженной и бесчестной избирательной кампании команды Санду, а началом внутриполитического коллапса в Молдове или масштабным кризисом легитимности", - подчеркнул Шорников.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
