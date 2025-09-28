Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Молдавии зачистил электоральное поле от конкурентов, заявил Фотеску
28.09.2025
ЦИК Молдавии зачистил электоральное поле от конкурентов, заявил Фотеску
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии полностью зачистил электоральное поле от реальных конкурентов действующей власти на парламентских выборах, нарушив национальные и международные законы, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала на выборах за парламент с проевропейским большинством. На вопрос журналистов о рисках аннулирования результатов выборов из-за якобы российского вмешательства она ответила, что вмешательств было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы и что определенные шаги были предприняты Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе. "Если говорить о действиях ЦИКа, на которые ссылается Майя Санду, то ЦИК действительно сделал ей огромную услугу, зачистив полностью электоральное поле от реальных конкурентов действующей власти на выборах, и тем самым нарушил абсолютно все статьи и нормы как конституции, избирательного кодекса, законов Республики Молдова, так и международных актов, которые ратифицировала наша страна. Поэтому как раз именно ЦИК играет полностью на стороне действующей власти и если уж говорить о фальсификациях, то они идут именно со стороны ЦИК", - сказал Фотеску. По его словам, фальсификация выборов началась задолго до начала избирательной кампании. "Продолжалась в ней и идет и сейчас. Я в этом уверен, потому что поступает очень много сигналов, в том числе и с зарубежных участков, где не пускают наблюдателей от Союза юристов Молдовы, а это одни из немногочисленных наблюдателей, которых ЦИК зарегистрировал", - отметил он. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
ЦИК Молдавии зачистил электоральное поле от конкурентов, заявил Фотеску

Депутат Фотеску: ЦИК Молдавии зачистил электоральное поле от конкурентов власти

Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии полностью зачистил электоральное поле от реальных конкурентов действующей власти на парламентских выборах, нарушив национальные и международные законы, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала на выборах за парламент с проевропейским большинством. На вопрос журналистов о рисках аннулирования результатов выборов из-за якобы российского вмешательства она ответила, что вмешательств было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы и что определенные шаги были предприняты Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе.
"Если говорить о действиях ЦИКа, на которые ссылается Майя Санду, то ЦИК действительно сделал ей огромную услугу, зачистив полностью электоральное поле от реальных конкурентов действующей власти на выборах, и тем самым нарушил абсолютно все статьи и нормы как конституции, избирательного кодекса, законов Республики Молдова, так и международных актов, которые ратифицировала наша страна. Поэтому как раз именно ЦИК играет полностью на стороне действующей власти и если уж говорить о фальсификациях, то они идут именно со стороны ЦИК", - сказал Фотеску.
По его словам, фальсификация выборов началась задолго до начала избирательной кампании. "Продолжалась в ней и идет и сейчас. Я в этом уверен, потому что поступает очень много сигналов, в том числе и с зарубежных участков, где не пускают наблюдателей от Союза юристов Молдовы, а это одни из немногочисленных наблюдателей, которых ЦИК зарегистрировал", - отметил он.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
