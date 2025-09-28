https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044942086.html

Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах

Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах - РИА Новости, 28.09.2025

Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах

Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан... РИА Новости, 28.09.2025

в мире

молдавия

илан шор

парламентские выборы в молдавии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Будут пытаться сфальсифицировать. Но мы будем бороться, у нас есть методы и все возможные инструменты для того, чтобы биться за то, чтобы выборы были честными", - сказал Шор, комментируя ход парламентских выборов в Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.

молдавия

2025

в мире, молдавия, илан шор, парламентские выборы в молдавии