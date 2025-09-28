https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044942086.html
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах - РИА Новости, 28.09.2025
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах
Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:18:00+03:00
2025-09-28T16:18:00+03:00
2025-09-28T16:18:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044912021_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_c1a7d7d7aef71dd553403c66e43cfcf3.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Будут пытаться сфальсифицировать. Но мы будем бороться, у нас есть методы и все возможные инструменты для того, чтобы биться за то, чтобы выборы были честными", - сказал Шор, комментируя ход парламентских выборов в Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
https://ria.ru/20250928/palata-2044941033.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044912021_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_0fb05652ed0d180c58b8b39e594ac68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, илан шор, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Илан Шор, Парламентские выборы в Молдавии
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах
Шор: оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах