Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах
28.09.2025
16:18 28.09.2025
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах - РИА Новости, 28.09.2025
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах
Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Будут пытаться сфальсифицировать. Но мы будем бороться, у нас есть методы и все возможные инструменты для того, чтобы биться за то, чтобы выборы были честными", - сказал Шор, комментируя ход парламентских выборов в Молдавии. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
в мире, молдавия, илан шор, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Илан Шор, Парламентские выборы в Молдавии
Молдавская оппозиция настроилась на борьбу с фальсификациями на выборах

Шор: оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии будет бороться с попытками фальсификаций на выборах, инструменты для этого есть, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Будут пытаться сфальсифицировать. Но мы будем бороться, у нас есть методы и все возможные инструменты для того, чтобы биться за то, чтобы выборы были честными", - сказал Шор, комментируя ход парламентских выборов в Молдавии.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
