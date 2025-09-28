На выборах в Молдавии зафиксировали более 240 инцидентов

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044938168.html

Подтверждено 247 инцидентов на парламентских выборах в Молдавии, сообщает общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за... РИА Новости, 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Подтверждено 247 инцидентов на парламентских выборах в Молдавии, сообщает общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. "Команда обработала 344 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 247 подтвержденных инцидентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Среди наиболее серьезных нарушений - нарушение тайны голосования (85 случаев), случаи организованной перевозки избирателей (семь случаев), впервые зафиксированы попытки видеосъемки процесса голосования на избирательных участках за рубежом, которую осуществлял представитель одного из конкурентов на выборах (10 случаев). Ассоциация Promo-LEX является одним из наблюдателей за ходом парламентских выборов в республике. В рамках миссии работают 42 долгосрочных и 900 краткосрочных наблюдателей. Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24".Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя.За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

