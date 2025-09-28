https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044931314.html

"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы

"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы - РИА Новости, 28.09.2025

"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы

Выборы в парламент Молдавии проходят на фоне массовых нарушений, а также призывов властей и оппозиции сделать все для победы над врагом и спасения родины.

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Выборы в парламент Молдавии проходят на фоне массовых нарушений, а также призывов властей и оппозиции сделать все для победы над врагом и спасения родины. Для президента Майи Санду ставки особенно высоки — уже утром 29 сентября она рискует оказаться "свадебным генералом". Что происходит в республике — в материале РИА Новости.Что это былоЯвка составила 52%. Для сравнения, на парламентских выборах 2021-го проголосовали 48,41% избирателей. Окончательные итоги голосования станут известны утром 29 сентября. После подсчета 66 тысяч голосов избирателей из полутора миллионов на первом месте оказалась президентская "Действие и солидарность" - 37,14%. На второе место вышел оппозиционный "Патриотический блок" - 34,63% На третьем неожиданно для всех оказалась "Демократия дома" - 7,87%. Следом идут "Наша партия" (6,49%) и блок "Альтернатива" (6,25%). Еще 18 политических сил набрали меньше 2%. При этом в парламент пройдут только те, кто преодолеет избирательный барьер. Для партий он установлен на уровне 5%, для блоков – 7%, для независимых кандидатов – 2%.Уже к середине дня в парламентских выборах приняли участие свыше 717 тысяч избирателей (25%). Кроме того, за границей проголосовали более 83 тысяч человек. Правда, не всем удалось сделать это легко и быстро. Так, в России открыли только два участка. "Здесь 350 тысяч молдаван, Майя Санду специально сделала так, чтобы мы при всем желании не успели", — возмущается один из избирателей.Для Приднестровья открыли 12 участков, но за пределами самопровозглашенной республики. Людям нужно было пересечь Днестр, однако на семи из девяти мостов неожиданно начали ремонт — возникли большие пробки. Также молдавские полицейские ограничивали движение на дорогах, ссылаясь на какие-то сбои в своих программах.Зато в Румынии даже организовали подвоз избирателей, сообщает телеграм-канал "Новости для Гагаузии". Речь идет об участке 38/248 в Сибиу.Кроме того, режим Санду решил перестраховаться и накануне снял с выборов партию бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах "Сердце Молдавии". Поводом послужила приостановка деятельности организации под предлогом сомнительного финансирования. Поскольку партия входит в "Патриотический блок", теоретически отстранить могут всю коалицию.Оппозиционеры попросили Конституционный суд прояснить ситуацию, но молдавская Фемида пока молчит. Вероятно, решение озвучат после того, как правящий режим увидит результаты голосования.Что говорятОдин из лидеров блока "Альтернатива" и мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что проголосовал "за мир, спокойствие и безопасность". И призвал всех неравнодушных последовать его примеру."Я голосовал против страха, дезинформации, раскола, разделения общества. Я голосовал за развитие Молдавии, нашу страну, будущее наших детей… Я голосовал за то, чтобы людей больше не разделяли и основной повесткой была не геополитика, а интересы граждан", — подчеркнул он.Экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон, выходя из участка, сказал: "Это важный день для республики и всех граждан. Я голосовал за возвращение к нормальности. За остановку страха, который в последнее время стал нормой".Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся под арестом, отметила, что сейчас определяется будущее Молдавии и Гагаузии". И подчеркнула: пришло время сказать нет внешнему управлению, "бесконечным кредитам" и милитаризации.В свою очередь, президент Майя Санду сообщила, что проголосовала за парламент, с которым ей удастся "сохранить мир". "Молдавия, наш дорогой дом, в опасности и нуждается в помощи каждого из вас. Вы способны спасти ее сегодня. Завтра может быть слишком поздно. Судьбу страны должен решить ваш голос, а не купленные голоса", — пояснила она.Правозащитная организация Promo-Lex выявила более 600 нарушений. В том числе — необоснованное присутствие посторонних на избирательном участке или в радиусе 100 метров, нарушение тайны голосования, неправильное хранение бюллетеней (не в сейфе или шкафу), ограничение доступа наблюдателей или препятствование свободному процессу наблюдения, а также наличие рекламных материалов и стендов.Также правозащитники зафиксировали голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованную перевозку избирателей и видеосъемку на участках представителями конкурентов.Что будетСМИ обсуждают разные варианты дальнейшего развития событий. Так, проевропейский портал Newsmaker одним из наиболее вероятных сценариев считает победу правящей партии "Действие и солидарность", ссылаясь на опросы "Барометра общественного мнения" и CBS Research.В частности, социологи предсказывают 56-61 лояльных действующему президенту депутатов. Всего их в заксобрании 101.Если так, Санду сохранит монополию на власть. Но возможны протесты. Додон, в частности, запланировал на 29 сентября митинг, чтобы "защитить победу на выборах".Второй сценарий: ни одна политическая сила не получит права единолично сформировать правительство. По версии CBS Research, так будет, если неопределившиеся избиратели выступят против Санду. Тогда ее партии достанется лишь 49 мандатов. По подсчетам iData, и того меньше — 41.При этом все оппозиционные организации, имеющие шансы пройти в парламент ("Патриотический блок", "Альтернатива" и "Наша партия"), заявили, что не согласятся на коалицию с партией власти.В этом случае, если Санду не удастся подкупить отдельных депутатов, она останется президентом парламентской республики, в которой правительство считает ее последним оплотом оккупационных сил.Соответственно, евроинтеграция и сближение с НАТО заморозятся. Зато власти прекратят транслировать антироссийскую истерию, из-за которой последние несколько лет режим Санду занимается политическими репрессиями.Однако если оппозиционные партии не договорятся о коалиционном правительстве, объявят досрочные парламентские выборы. Также их организуют, если Конституционный суд, подконтрольный Санду, не утвердит результаты голосования 28 сентября из-за нарушений.Напомним, в 2024-м такое случилось после первого тура президентских выборов в Румынии.

молдавия

россия

румыния

