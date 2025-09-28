https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044927609.html
На участках в Европе выявили нарушения на выборах в молдавский парламент
На участках в Европе выявили нарушения на выборах в молдавский парламент - РИА Новости, 28.09.2025
На участках в Европе выявили нарушения на выборах в молдавский парламент
На избирательных участках в Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На избирательных участках в Европе сообщили о нарушениях на выборах в парламент Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова в Telegram-канале."Из Румынии, Франции, Испании и Германии приходят тревожные сообщения о нарушениях в ходе голосования. В Тыргу-Муреше наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании отказали в аккредитации, в Германии представитель с утра не может попасть к урнам", — говорится в публикации.Как сообщается, в Австрии и Румынии организовали подвоз граждан Молдавии на избирательный участок. Кроме того, в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведенного избирателя.По информации Telegram-канала "Реальный Кишинев", в Европе урны оказались переполнены еще утром."С момента открытия прошло всего несколько часов, а бюллетеней уже набралось так много, будто с самого рассвета сотни граждан спешили на участки. Такой "рекордный энтузиазм" вызывает сомнения и заставляет задуматься, не были ли урны заполнены заранее, чтобы создать иллюзию высокой активности диаспоры", — говорится в материале.Telegram-канал "Бельцы 24" добавил, что правящая партия направила на избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
Подвоз избирателей в Румынии на участок по выборам в парламент Молдавии
В Румынии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, сообщает телеграм-канал "Новости для Гагаузии".
2025-09-28T14:55
true
PT0M21S
Заполненные урны в Парме после открытия участков для голосования на выборах в Молдавии
На зарубежных участках в Италии уже фиксируются первые странности: избиратели, пришедшие почти к открытию в Парме, обнаружили урны, частично заполненные бюллетенями всего спустя полчаса после старта голосования.
2025-09-28T14:55
true
PT0M10S
"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос.
Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.
Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
2025-09-28T14:55
true
PT1M25S
Лидер партии "Будущее Молдовы" Тарлев о подготовке к масштабным фальсификациям на выборах
Лидер партии «Будущее Молдовы» и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям. «Когда власть делает всё, чтобы независимые наблюдатели не могли попасть в страну, это прямой сигнал: готовится великая фальсификация. Власти боятся прозрачности и контроля, потому что знают - народ им больше не доверяет», - заявил Тарлев. Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, «ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования».
2025-09-28T14:55
true
PT0M29S
