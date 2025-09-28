Рейтинг@Mail.ru
Фуртунэ заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ - РИА Новости, 28.09.2025
14:50 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044925630.html
Фуртунэ заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ
Фуртунэ заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ - РИА Новости, 28.09.2025
Фуртунэ заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ
Экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что в случае снятия политформирования с... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:50:00+03:00
2025-09-28T14:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что в случае снятия политформирования с выборов она готова идти до конца и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Накануне выборов Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, заседание Апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов. "Я просто не могу не пройти все инстанции, я буду биться до конца. Я хочу дойти до ЕСПЧ, объяснить им и наказать виновных за то, что они делают сейчас. То, что они обвиняют меня в аффилировании к каким-то криминальным группам, – это просто написано на бумаге, без никаких каких доводов. Я не покупала электорат, никому не давала денег. Наша партия "Великая Молдова" не была финансирована какими-то людьми, группами, о которых мы не заявили ЦИКу и они бы не проверили", - сказала Фуртунэ. По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет, чтобы в парламенте не было депутатов, на которых у них нет рычагов воздействия. "Но мы будем бороться и достигнем цели не для себя, а для народа", - подчеркнула она. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Фуртунэ заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ

Фуртунэ заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ в случае снятия партии с выборов

© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости, что в случае снятия политформирования с выборов она готова идти до конца и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Накануне выборов Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, заседание Апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов.
"Я просто не могу не пройти все инстанции, я буду биться до конца. Я хочу дойти до ЕСПЧ, объяснить им и наказать виновных за то, что они делают сейчас. То, что они обвиняют меня в аффилировании к каким-то криминальным группам, – это просто написано на бумаге, без никаких каких доводов. Я не покупала электорат, никому не давала денег. Наша партия "Великая Молдова" не была финансирована какими-то людьми, группами, о которых мы не заявили ЦИКу и они бы не проверили", - сказала Фуртунэ.
По ее словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет, чтобы в парламенте не было депутатов, на которых у них нет рычагов воздействия. "Но мы будем бороться и достигнем цели не для себя, а для народа", - подчеркнула она.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Гражданин Молдавии в Валенсии в Испании, которому отказали в праве проголосовать на парламентских выборах из-за футболки - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Гражданину Молдавии отказали в праве проголосовать из-за футболки
