Гражданину Молдавии отказали в праве проголосовать из-за футболки

Гражданину Молдавии отказали в праве проголосовать из-за футболки - РИА Новости, 28.09.2025

Гражданину Молдавии отказали в праве проголосовать из-за футболки

28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гражданину Молдавии в Валенсии в Испании отказали в праве проголосовать на парламентских выборах из-за футболки, которую члены комиссии сочли одеждой сторонника оппозиции, сообщает Telegram-канал "Реальный Кишинев". По его данным, мужчина был одет в желтую футболку с перечеркнутым красным крестом. Члены избирательного бюро, связанные с правящей партией Майи Санду, заявили, что этот символ направлен против них, и попросили полицию вывести гражданина с участка, обвинив в нарушении общественного порядка. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

