28.09.2025

Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10...

Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос.Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.

2025

"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве

