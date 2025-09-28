Рейтинг@Mail.ru
Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
12:15 28.09.2025
Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос.Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос. Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве

Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос.
Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.
Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
 
Видео Молдавия Парламентские выборы в Молдавии
 
 
