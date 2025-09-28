https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044862044.html

В Москве открылись избирательные участки для граждан Молдавии

Граждане Молдавии начали голосовать на выборах в парламент страны на двух участках, которые расположены в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T08:35:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Граждане Молдавии начали голосовать на выборах в парламент страны на двух участках, которые расположены в России, передает корреспондент РИА Новости. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании. Участки открылись в 7.00 мск, всем желающим начали раздавать горячий чай. На голосование приносят и флаги, некоторые - не только молдавский, но и российский. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будут выбраны 101 депутат. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министра и на судебную власть. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщало, что Евросоюз готов ввести войска в Молдавию, чтобы удержать республику в русле ее русофобской политики. По данным разведки, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии. В пресс-бюро СВР добавили, что первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Молдавские СМИ и Telegram-каналы также сообщили, что французские военные уже были замечены внутри страны.

